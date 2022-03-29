Про це заступник головнокомандувача Збройних Сил України повідомив у понеділок, 28 березня, під час інтерв'ю стосовно російської-української війни.

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Якщо Київ потребувати збільшення сил і засобів для оборони це буде зроблено обов'язково. Ми чітко розуміємо, де перебуває противник, в якій кількості він перебуває та що він намагається зробити,

– сказав Євген Мойсюк.

Заступник головнокомандувача ЗСУ дав інтерв'ю: дивіться відео