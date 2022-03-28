Ірпінь від російських загарбників звільнили 28 березня. Міністерство оборони України показало епічні кадри, як у місті працюють ССО. Відео зняли кореспонденти військового телебачення України

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Наразі повертатися мирним мешканцям сюди ще небезпечно, адже ворог може вдарити в найнеочікуваніших місцях,

– мовиться у повідомленні.

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Радісну новину про те, що Ірпінь звільнили від окупантів, повідомив Олександр Маркушин – міський голова. Він подякував військовим ЗСУ, силам ТрО, Нацполіції, а також ГУР Міноборони України.

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