Завдяки успішним контратакам українські військові здобувають нові перемоги на житомирському напрямку. У п'ятницю, 28 березня, нашим оборонцям вдалося звільнити від російських військ місто Ірпінь. "Макарів теж продовжують контролювати наші Збройні сили", – наголосив Микола Жирнов.

До теми У Києві та області комендантська година відтепер триватиме щоночі із 21:00 до 6:00

Воєнна ситуація під Києвом

Українські захисники надійно утримують свої позиції й на вишгородському напрямку. У Київській ВЦА зазначають, що тут ЗСУ не допустили прориву загарбників в бік столиці.

Просування російських військ у напрямку Броварів зазнало краху.

Окупанти зазнали втрат та змушені були відступити,

– повідомив Жирнов.

Гуманітарна ситуація на Київщині

У Гуманітарному штабі Київщини повідомляють, що ситуація в Білоцерківському, Обухівському, Фастівському та Бориспільському районах під контролем. Мешканці забезпечені продуктами та іншими гуманітарними товарами.

При цьому населені пункти Великодимерської та Калитянської громад Броварського району досі без газу.

У Бучанському районі проблеми залишаються в кількох громадах:

Макарівська громада – без зв'язку, води, газу та електрики.

Немішаївська – без зв'язку.

Дмитрівська – частково без світла.

Попри відсутність гуманітарного коридору, евакуація з Ірпеня в районі Романівського мосту продовжувалася. За день вдалося врятувати 200 людей, але 4 осіб отримали поранення.

Значні проблеми і в мешканців Вишгородського району. Відсутній зв'язок та світло в Іванківській та Поліській громадах, де вже гуманітарна катастрофа. До Димерської громади вдалося доставити продукти харчування та ліки, також евакуювали кількох осіб.

Натомість Славутич перебуває у повній ізоляції. Мер запевнив, що жителі міста-супутника ЧАЕС жодної "гуманітарки" від росіян не беруть. Тому є потреба в пальному, медикаментах та харчах. Зі Славутича на власному транспорті вже виїхало 120 людей.

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