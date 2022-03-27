Напередодні окупанти справді зайшли у Славутич. Тероборона та містяни боронились 2 дні.

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Фомічов каже, що навколо Славутича – окупована територія, тому у ЗСУ не було можливості долучитись до цього бою. Була підтримка артилерією. Однак, за словами мера, коли підійшли впритул, вирішили, що по місту артилерія не буде працювати.

Жодної співпраці з окупантами

Чиновник наголосив, що влада не веде жодної співпраці з окупантами.

Ми визначили умови перебування міста в окупації, але ніякої гуманітарної допомоги від окупантів нам не треба,

– додав Фомічов.

Він підсумував, що місто справляється самотужки та, зрештою, прорветься.

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