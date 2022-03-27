Накануне оккупанты действительно вошли в Славутич. Тероборона и горожане защищались 2 дня.

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Фомичев говорит, что вокруг Славутича – оккупированная территория, поэтому у ВСУ не было возможности присоединиться к этому бою. Была поддержка артиллерией. Однако, по словам мэра, когда подошли в упор, решили, что по городу артиллерия не будет работать.

Никакого сотрудничества с оккупантами

Чиновник подчеркнул, что власти не ведут никакого сотрудничества с оккупантами.

Мы определили условия пребывания города в оккупации, но никакой гуманитарной помощи от оккупантов нам не нужно,

– добавил Фомичев.

Он подытожил, что город справляется самостоятельно и, в конце концов, прорвется.