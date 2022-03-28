Благодаря успешным контратакам украинские военные одерживают новые победы на житомирском направлении. В пятницу, 28 марта, нашим защитникам удалось освободить от российских войск город Ирпень. "Макаров тоже продолжают контролировать наши вооруженные силы", – подчеркнул Николай Жирнов.

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Военная ситуация под Киевом

Украинские защитники надежно удерживают свои позиции и на вышгородском направлении. В Киевской ВГА отмечают, что здесь ВСУ не допустили прорыва захватчиков в сторону столицы.

Продвижение российских войск в направлении Броваров потерпело крах.

Оккупанты понесли потери и вынуждены были отступить,

– сообщил Жирнов.

Гуманитарная ситуация в Киевской области

В Гуманитарном штабе Киевщины сообщают, что ситуация в Белоцерковском, Обуховском, Фастовском и Бориспольском районах находится под контролем. Жители снабжены продуктами и другими гуманитарными товарами.

При этом населенные пункты Великодымерской и Калитянской общин Броварского района до сих пор без газа.

В Бучанском районе проблемы остаются в нескольких общинах:

Макаровская община – без связи, воды, газа и электричества.

Немишаевская – без связи.

Дмитриевская – частично без света.

Несмотря на отсутствие гуманитарного коридора, эвакуация из Ирпеня в районе Романовского моста продолжалась. За день удалось спасти 200 человек, но 4 получили ранения.

Значительны проблемы и у жителей Вышгородского района. Нет связи и света в Иванковской и Полесской общинах, где уже гуманитарная катастрофа. В Дымерскую общину удалось доставить продукты питания и лекарства, также эвакуировали несколько человек.

В то же время Славутич находится в полной изоляции. Мэр заверил, что жители города-спутника ЧАЭС никакой "гуманитарки" от россиян не берут. Поэтому есть потребность в горючем, медикаментах и ​​продуктах. Из Славутича на собственном транспорте уже выехали 120 человек.

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