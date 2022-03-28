Ирпень от российских захватчиков освободили 28 марта. Министерство обороны Украины показало эпические кадры, как в городе работают ССО. Видео сняли корреспонденты военного телевидения Украины

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Пока возвращаться мирным жителям сюда еще опасно, так как враг может ударить в самых неожиданных местах,

– говорится в сообщении.

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Радостную новость о том, что Ирпень освободили от оккупантов, сообщил Александр Маркушин – городской глава. Он поблагодарил военных ВСУ, силы ТРО, работников Нацполиции, а также ГУР Минобороны Украины.

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