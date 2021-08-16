Системное политическое давление, – Кличко о массовых обысках в КГГА и блокировании работы

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал продолжение проведения следственных действий во многих департаментах КГГА. По его словам, власти страны отрабатывают механизм политического давления на оппонентов на местах.

Мэр Киева отметил, что массовые обыски с блокированием работы предприятий – опасный прецедент для всей страны. Обыски и срыв работы структурных и коммунальных предприятий КГГА нацелены на дискредитацию столичной власти и лично Кличко.

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Кроме того, мэр Киева отметил, что постоянные следственные действия делают невозможным воплощение многих нужных городу проектов.

Готовятся к увольнению Кличко

Руководитель КГГА и Киевсовета отметил, что его хотят уволить с должности главы городской администрации. Именно для этого правоохранители проводят обыск за обыском по старым делам.

Кличко также отметил, что несмотря на попытки остановить строительство Подольского моста, работы там ведутся.

Также в городе продолжают ремонт дорог несмотря на обыски в профильных предприятия.

Кроме того, Кличко прокомментировал подозрения руководителям инспекции по парковке. Со всеми документами о работе борцов с нарушителями правил дорожного движения каждый житель столицы может ознакомиться беспрепятственно, поскольку они опубликованы на сайте КГГА.

При этом через приложение "Киев Цифровой" власти столицы убрали лишнее общение автовладельцев с чиновниками, а тарифы на услуги штрафплощадок являются прозрачными и не отличаются от тех, которые указаны в официальных документах.

Смотрите видео обращения Кличко к киевлянам по поводу массовых обысков в КГГА: