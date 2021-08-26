Скандальный Гостиный двор в Киеве начали охранять полицейские

26 августа 2021 , 16:54
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Источник:

фейсбук Александра Ткаченко

Из исторического здания на Подоле выгнали частную охрану бывшего арендатора. С 25 августа памятник будут охранять бойцы Государственной службы охраны.

По словам министра культуры и информационной политики, юридические и другие формальности с передачей желанной Ткаченко здания в управление Минкульта уже решены. Вскоре Гостиный двор попадет в баланс заповедника София Киевская.

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После взятия объекта под охрану на нем могут начать срочные работы для сохранения памятника.

Обещают учесть мнение общества

По словам Ткаченко, после проведения противоаварийных работ в минкульте планируют утверждать концепцию развития Гостиного двора. Но перед этим должны учесть мнения специалистов и общественности.

Частной охране бывшего арендатора нет места на территории Гостиного двора. Именно поэтому с сегодняшнего дня будут охранять памятник культуры сотрудники Государственной службы охраны Нацполиции,
 – отметил министр.

Почему Гостиный двор находится в запущенном состоянии

  • В 2011 году Кабмин исключил здание на Контрактовой площади из государственного реестра памятников архитектуры.
  • Тогда в Киеве началось активное движение за сохранение здания. Активисты поселились там и проводили культурные мероприятия, приглашая общественность.
  • В 2012 году горсовет Киева дала "Укрреставрации" в аренду на 5 лет землю под Гостиным двором, чтобы реконструировать здание под торгово-офисный центр. Активисты возмутились таким решением, однако их избили и выгнали.
  • 15 декабря 2015 года "Укрреставрация" согласилась законсервировать здание Гостиного двора, а 22 декабря Кабинет министров поддержал решение суда о признании его памятником архитектуры.
Автор: Олексій Чибісов