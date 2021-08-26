По словам министра культуры и информационной политики, юридические и другие формальности с передачей желанной Ткаченко здания в управление Минкульта уже решены. Вскоре Гостиный двор попадет в баланс заповедника София Киевская.

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После взятия объекта под охрану на нем могут начать срочные работы для сохранения памятника.

Обещают учесть мнение общества

По словам Ткаченко, после проведения противоаварийных работ в минкульте планируют утверждать концепцию развития Гостиного двора. Но перед этим должны учесть мнения специалистов и общественности.

Частной охране бывшего арендатора нет места на территории Гостиного двора. Именно поэтому с сегодняшнего дня будут охранять памятник культуры сотрудники Государственной службы охраны Нацполиции,

– отметил министр.

Почему Гостиный двор находится в запущенном состоянии