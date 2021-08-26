За словами міністра культури та інформаційної політики, юридичні та інші формальності з передачею омріяної Ткаченком будівлі до управління мінкульту вже вирішені. Незабаром Гостиний двір потрапить до балансу заповідника Софія Київська.

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Після взяття об'єкту під охорону на ньому можуть розпочати термінові роботи для збереження пам'ятки.

Обіцяють врахувати думку суспільства

За словами Ткаченка, після проведення протиаварійних робіт у мінкульті планують затверджувати концепцію розвитку Гостиного двору. Але перед цим мають урахувати думки фахівців та громадськості.



Приватній охороні колишнього орендаря не має місця на території Гостиного двору. Саме тому відсьогодні охоронятимуть пам’ятку культури співробітники Державної служби охорони Нацполіції,

– зазначив міністр.

Чому Гостиний двір перебуває в занедбаному стані