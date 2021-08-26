За словами міністра культури та інформаційної політики, юридичні та інші формальності з передачею омріяної Ткаченком будівлі до управління мінкульту вже вирішені. Незабаром Гостиний двір потрапить до балансу заповідника Софія Київська.
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Після взяття об'єкту під охорону на ньому можуть розпочати термінові роботи для збереження пам'ятки.
Обіцяють врахувати думку суспільства
За словами Ткаченка, після проведення протиаварійних робіт у мінкульті планують затверджувати концепцію розвитку Гостиного двору. Але перед цим мають урахувати думки фахівців та громадськості.
Приватній охороні колишнього орендаря не має місця на території Гостиного двору. Саме тому відсьогодні охоронятимуть пам’ятку культури співробітники Державної служби охорони Нацполіції,
– зазначив міністр.
Чому Гостиний двір перебуває в занедбаному стані
- У 2011 році Кабмін виключив будівлю на Контрактовій площі з Державного реєстру пам'яток архітектури.
- Тоді у Києві почався активний рух за збереження будівлі. Активісти оселились там й проводили культурні заходи, запрошуючи громадськість.
- У 2012 році міськрада Києва дала "Укрреставрації" в оренду на 5 років землю під Гостиним двором, аби відреконструювати будівлю під торговельно-офісний центр. Активісти обурились таким рішенням, проте їх побили та вигнали.
- 15 грудня 2015 року "Укрреставрація" погодилася законсервувати будівлю Гостиного двору, а 22 грудня Кабінет міністрів підтримав рішення суду про визнання його пам'яткою архітектури.