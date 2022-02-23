В случае нападения на Киев: столичный перевозчик анонсировал передачу автобусов на нужды ВСУ

В салонах автобусов компании "Политехавто-Б" появились объявления о том, что часть автопарка передадут военным. Другие же маршрутки будут заниматься эвакуацией людей.

Фотографию одного из объявлений выложил в фейсбуке журналист Макс Юрьев, который отметил, что речь идет о маршрутках № 442 или 442Д. В комментариях к записи киевляне отметили, что владелец компании-перевозчика последовательно помогает украинским защитникам.

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Кроме помощи военным и жителям столицы перевозчик обещает объявить сбор помощи для нужд обороны Киева и оказания медицинской поддержки бойцам.

Людей будут отвозить к станциям метро

В объявлении, которое разместили в салоне маршрутных такси, указано, что в случае боевых действий в пределах Киева руководитель "Политехавто – Б" подпишет приказ, который переформатирует деятельность предприятия.

Часть микроавтобусов передадут в распоряжение Вооруженных Сил Украины. Другой транспорт автопарка будет осуществлять перевозку людей к станциям метро "Берестейская", "Шулявская" и" Политехнический институт".

Третью часть автобусов предприятие оставит для обслуживания населения.



Киевский перевозчик собирается помогать армии и людям / Фото Макса Юрьева

В случае необходимости наши медицинские работники будут оказывать помощь по адресу: переулок Радищева, 6,

– сказано в документе.

СНБО решил ввести в Украине чрезвычайное положение

Днем 23 февраля Совет по нацбезопасности обратился к ВР с призывом проголосовать за введение чрезвычайного положения по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей, где подобные меры уже действуют.

По словам Алексея Данилова, областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут анализировать ситуацию на местах и вводить определенные меры, которые предусматривает режим чрезвычайного положения.

В областях Украины могут ввести следующие меры:

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства,

ограничение движения транспортных средств и их осмотр,

проверка у людей документов,

возможность изъятия у населения зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов и тому подобное.

Для введения чрезвычайного положения за это должны проголосовать народные депутаты. Они должны сделать это 23 февраля.