В Киеве прогнозируют снегопад и гололедицу

Уже в ближайшее время в Киеве начнутся осадки. Согласно прогнозам синоптиков, снег будет не мощным, но долговременным. Вполне вероятно, что будет снежить с вечера 20 января вплоть до 23 января.

По данным weather.com снегопад в Киеве должен начаться 20 января около 18:00. При этом температура воздуха постепенно будет уменьшаться с +1 до -4 градусов.

Смотрите также В Украине ожидают снег, гололед и порывистый ветер: прогноз погоды на 21 января

Из-за этого на дорогах столицы, а также в Киевской области ожидается гололед.

Снега несут похолодание

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, с началом снегопадов в столице начнется недолгий сезон морозов.

21 января в столице столбики термометров должны показывать -1...-4 градусов. Примерно такой будет температура и 22 января.

Однако уже с 23 января атмосферный фронт принесет холодный воздух – до -10 градусов. Закончится похолодание лишь в конце месяца.

Водители и пешеходы должны помнить

Во время гололеда и плохих погодных условий всем пешеходам надо быть крайне внимательными и понимать, что автомобильный транспорт не способен остановиться здесь и сейчас. Иногда гораздо более безопасно не спешить переходить дорогу на зебре, поскольку даже хорошая реакция водителя может не спасти от сбития машиной.

Автомобилисты же должны выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию. Кроме того, надо всегда учитывать состояние дорожного покрытия, которое может быть разным на отдельных участках дорог. Особое внимание надо обращать на мостах, путепроводах и эстакадах, а также на дороге с брусчаткой.

Советы водителям во время гололеда / Инфографика 24 канала