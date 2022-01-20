За даними weather.com, снігопад у Києві має початися 20 січня близько 18:00. При цьому температура повітря поступово зменшуватиметься з +1 до -4 градусів.

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Через це на дорогах столиці, а також у Київській області очікується ожеледь.

Сніги несуть похолодання

Згідно з прогнозами, Укргідрометцентру, з початком снігопадів у столиці почнеться недовготривалий сезон морозів.

21 січня у столиці стовпчики термометрів мають показувати -1...-4 градусів. Приблизно такою буде температура й 22 січня.

Однак вже з 23 січня атмосферний фронт принесе холодне повітря – до -10 градусів. Закінчиться похолодання лише наприкінці місяця.

Водії та пішоходи мають пам'ятати

Під час ожеледиці та поганих погодних умов всім пішохідам треба бути вкрай уважними та розуміти, що автомобільний транспорт не здатен зупинитися тут і зараз. Іноді набагато більш безпечно не рушати переходити дорогу на зебрі, оскільки навіть гарна реакція водія може не врятувати від збиття машиною.

Автомобілісти ж мають обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції. Крім того, треба завжди враховувати стан дорожнього покриття, яке може бути різним на окремих ділянках доріг. Особливу увагу треба звертати на мостах, шляхопроводах та естакадах, а також на дорозі з бруківкою.

Поради водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу