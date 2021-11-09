Собрал "гармошку" и сбежал: в Киеве задержали водителя, сбившего патрульного на проспекте Победы

Полицейские достаточно быстро отыскали владельца Hyundai, который в нетрезвом состоянии совершил масштабное ДТП вечером 8 ноября. Мужчина врезался в машины, которые столкнулись между собой до этого.

При этом между автомобилями зажало патрульного, который оформлял аварию. Водитель-нарушитель при этом не нашел лучшего выхода, чем скрыться с места ДТП.

Смотрите также На проспекте Победы сбили полицейского, который оформлял аварию: жуткие кадры ДТП

Схватить беглеца на месте коллеги пострадавшего копа не смогли – они были по большей части заняты помощью потерпевшему.

Что известно о масштабном ДТП на проспекте Победы в Киеве

Возле дома 141/1 водитель Renault Logan въехал в BMW. В этой аварии никто не пострадал, поэтому участники ДТП вызвали патрульную полицию, а не следственную группу.

За несколько километров до этого места также произошла небольшая авария с затором, поэтому водители, проехав сложный участок, набирали скорость.

Это, а также алкогольное опьянение водителя Hyundai, привело к тому, что он не заметил знак аварийной остановки и влетел в Renault.

Полицейского, который работал на месте аварии зажало между служебным Mitsubishi и BMW.

Пострадавшего правоохранителя госпитализировали в больницу медики скорой.

Задержали возле подъезда

Сразу после второй аварии полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу. Установить личность владельца Hyundai было совсем не сложно. Так что правоохранители отправились домой к предполагаемому нарушителю ПДД.

Задержали мужчину возле подъезда его дома. Как выяснилось, он находился за рулем в нетрезвом состоянии. Впрочем, проходить освидетельствование на состояние опьянения задержанный отказался. Патрульные составили в отношении него протокол за пьяное вождение. Следователи же открыли уголовное производство по ДТП с потерпевшими.