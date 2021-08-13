Инклюзия и безбарьерность: в "Софии Киевской" открыли юбилейную выставку Photo Kyiv
Источник:24 канал
В заповеднике "София Киевская" открыли пятую юбилейную выставку Photo Kyiv. Ее посвятили инклюзии и безбарьерности.
Международная фотографическая выставка проходит в Украине уже в пятый раз. Основная идея – привлечь внимание фотомастеров и посетителей к таким ценностям как уважение, сочувствие и принятие.
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Кто стал героем выставки
Героями выставки на этот раз стали:
- ветераны АТО;
- участники Евромайдана;
- одинокие пожилые люди;
- дети с проявлениями аутизма;
- люди с синдромом Дауна.
Стоит отметить, что фотоработы могут увидеть все желающие до 25 августа на территории заповедника "София Киевская". А само мероприятие открыла первая леди – Елена Зеленская.
Выставку посвятили инклюзии и безбарьерности / Фото пресс-службы ОП
Фотоработы можно посмотреть до 25 августа / Фото пресс-службы ОП
Елена Зеленская открыла Photo Kyiv / Фото пресс-службы ОП
"Меня поразило, насколько интересной и целостной вышла выставка. Такие разные художники из разных стран мира. 10 художников – 10 эмоциональных фотомонологов и одна сверхважная тема – безбарьерность", – отметила Зеленская.
Для того, чтобы принять участие в выставке, свои проекты подали 89 фотографов. В то же время жюри выбрало работы:
- Иосифа Сивенького из фотосерии "Раны" (США / Украина);
- Романа Закревского с фотопроектом "Взгляд" – серия портретов ромов из Черниговской области (Украина);
- Алины Пророки из фотосерии "Дом для пожилых людей. Одиночество. Слезы на морщинах" (Украина);
- Юрия Данченко с фотосерии Danza Down (Украина);
- Алексея Товпигы из фотосерии "Космос папы" (Украина).
Что такое Photo Kyiv?
Это международная ярмарка фотографии. Ее создали в 2017 году, с тех пор проводят ежегодно. Событие объединяет локальные и международные галереи, институты, посольства разных стран и бизнес-сектор.