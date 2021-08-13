Международная фотографическая выставка проходит в Украине уже в пятый раз. Основная идея – привлечь внимание фотомастеров и посетителей к таким ценностям как уважение, сочувствие и принятие.

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Кто стал героем выставки

Героями выставки на этот раз стали:

  • ветераны АТО;
  • участники Евромайдана;
  • одинокие пожилые люди;
  • дети с проявлениями аутизма;
  • люди с синдромом Дауна.

Стоит отметить, что фотоработы могут увидеть все желающие до 25 августа на территории заповедника "София Киевская". А само мероприятие открыла первая леди – Елена Зеленская.

Виставка в Києві
Выставку посвятили инклюзии и безбарьерности / Фото пресс-службы ОП

Photo Kyiv
Фотоработы можно посмотреть до 25 августа​ / Фото пресс-службы ОП

Зеленська
Елена Зеленская открыла​ Photo Kyiv / Фото пресс-службы ОП

"Меня поразило, насколько интересной и целостной вышла выставка. Такие разные художники из разных стран мира. 10 художников – 10 эмоциональных фотомонологов и одна сверхважная тема – безбарьерность", – отметила Зеленская.

Для того, чтобы принять участие в выставке, свои проекты подали 89 фотографов. В то же время жюри выбрало работы:

  • Иосифа Сивенького из фотосерии "Раны" (США / Украина);
  • Романа Закревского с фотопроектом "Взгляд" – серия портретов ромов из Черниговской области (Украина);
  • Алины Пророки из фотосерии "Дом для пожилых людей. Одиночество. Слезы на морщинах" (Украина);
  • Юрия Данченко с фотосерии Danza Down (Украина);
  • Алексея Товпигы из фотосерии "Космос папы" (Украина).

Что такое Photo Kyiv?


Это международная ярмарка фотографии. Ее создали в 2017 году, с тех пор проводят ежегодно. Событие объединяет локальные и международные галереи, институты, посольства разных стран и бизнес-сектор.