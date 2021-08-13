Міжнародна фотографічна виставка відбувається в Україні вже вп'яте. Основна ідея – привернути увагу фотомайстрів та відвідувачів до таких цінностей як повага, співчуття та прийняття.

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Хто став героєм виставки

Героями виставки цього разу стали:

  • ветерани АТО;
  • учасники Євромайдану;
  • самотні літні люди;
  • діти з проявами аутизму;
  • люди із синдромом Дауна.

Варто зазначити, що фотороботи можуть побачити всі охочі до 25 серпня на території заповідника "Софія Київська". А сам захід відкрила перша леді – Олена Зеленська.

Виставка в Києві
Виставку присвятили інклюзії та безбар'єрності / Фото пресслужби ОП

Photo Kyiv
Фотороботи можна переглянути до 25 серпня / Фото пресслужби ОП

Зеленська
Олена Зеленська відкрила Photo Kyiv / Фото пресслужби ОП

"Мене вразило, наскільки цікавою і цілісною вийшла виставка. Такі різні художники з різних країн світу. 10 художників – 10 емоційних фотомонологів і одна надважлива тема – безбар'єрність", – відзначила Зеленська.

Для того, щоб взяти участь у виставці, свої проєкти подали 89 фотографів. Водночас журі обрало роботи:

  • Йосипа Сивенького з фотосерією "Рани" (США / Україна);
  • Романа Закревського з фотопроєктом "Погляд" – серія портретів ромів з Чернігівської області (Україна);
  • Аліни Пророки з фотосерією "Будинок для літніх людей. Самотність. Сльози на зморшках" (Україна);
  • Юрія Данченка з фотосерією Danza Down (Україна);
  • Олексія Товпиги з фотосерією "Космос тата" (Україна).

Що таке ​Photo Kyiv?

Це міжнародний ярмарок фотографії. Його створили у 2017 році, відтоді проводять щороку. Подія об'єднує локальні та міжнародні галереї, інституції, посольства різних країн і бізнес-сектор.