В Софийской Борщаговке скорая повалила столб и заблокировала выезд в Киев

Авария с серьезными последствиями произошла утром 29 декабря на улице Пушкина в направлении выезда из Киева. Утром 29 декабря водитель скорой "Добробута" не справился с управлением и на скорости врезался в электроопору.

По предварительным данным, ДТП произошло, когда скорая двигалась по вызову в Софиевскую Борщаговку. Транспортное средство протаранило столб, который накрыл машину.

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В результате аварии травмы получили медик-пассажир и водитель.

Движение заблокировано

Скорую накрыло электроопорой под Киевом / Фото Magnolia TV

Авария произошла около 7:00 29 декабря на улице Пушкина в Софиевской Борщаговке.

Водитель скорой проехал около километра от Окружной дороги, когда машину занесло и отбросило в электроопору.

Бетонный столб упал на крышу скорой, нанеся ей достаточно серьезные повреждения.

Травмы в результате столкновения получили два человека. По предварительным данным, их повреждения не очень серьезные.

Из-за чего произошла авария, неизвестно / Фото Magnolia TV

На месте ДТП работают медики скорой, полицейские и спасатели. По факту аварии с пострадавшими должны открыть уголовное производство, но окончательная квалификация происшествия зависит от степени тяжести травм потерпевших.

Бойцы ГСЧС занимаются разблокировкой места аварии, поскольку в результате ДТП полностью перекрыто движение по одной из ключевых дорог из поселка в Киев.