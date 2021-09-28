На Софийской площади в Киеве прорвало трубу

Напротив главного управления полиции Киева прорвало водопровод. Вероятно, это случилось из-за того, что трубы уже устарели.

На месте работали сотрудники Киевтеплоэнерго. Об этом сообщили 28 сентября в эфире одного из украинских телеканалов.

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Трубу проложили более 40 лет назад

Водопровод прорвало около 13 часов. Коммунальщики сразу прибыли на место аварии. Там они выкопали котлован.

Работники Киевоблэнерго рассказали, что трубопровод проложили еще в 1978 году. Поэтому, вероятно, прорыв произошел из-за устаревшего состояния сетей.

Коммунальщики перевели горячую воду на другую сеть, чтобы у жителей не возникало никаких проблем. Починить трубу планируют в течение суток.

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