На Софийской площади почти собрали главную елку страны: фото пушистой красавицы

В центре столицы практически завершили монтаж главной елки Украины, которая станет украшением Софийской площади. Фото появилось в сети вечером 8 декабря.

На сказочном фото видно, что туман окутал площадь, а из него виднеется колокольня Софии Киевской и гигантское новогоднее дерево.

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Последние штрихи

Коммунальщикам осталось закрепить несколько нижних ярусов ветвей.

Кроме того, впереди их ждет отделка вертепа, который будет стоять возле подножия елки.

Окончательно рождественский дух воцарится на площади после украшения самого дерева игрушками и гирляндами, после установки дополнительных декораций и зон отдыха.

На Софийской площади подходит к концу монтаж главной елки / Фото из телеграм-канала KIEVMAP

Город внутри города

К праздникам в центре Киева планируют создать целый праздничный городок, который украсят в единственной тематике – рождение Иисуса Христа. Там киевляне и гости города смогут посетить каток, зону отдыха, музей новогодних украшений, ярмарку, детские развлечения.

Для особой атмосферы пространство украсят кометами как символами рождественских звезд и включат тематические песни на фоне.

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