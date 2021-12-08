На Софийской площади почти собрали главную елку страны: фото пушистой красавицы

8 декабря 2021 , 20:09
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Источник:

телеграм-канал KIEVMAP

В центре столицы практически завершили монтаж главной елки Украины, которая станет украшением Софийской площади. Фото появилось в сети вечером 8 декабря.

На сказочном фото видно, что туман окутал площадь, а из него виднеется колокольня Софии Киевской и гигантское новогоднее дерево.

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Последние штрихи

  • Коммунальщикам осталось закрепить несколько нижних ярусов ветвей.
  • Кроме того, впереди их ждет отделка вертепа, который будет стоять возле подножия елки.
  • Окончательно рождественский дух воцарится на площади после украшения самого дерева игрушками и гирляндами, после установки дополнительных декораций и зон отдыха.

На Софийской площади подходит к концу монтаж главной елки / Фото из телеграм-канала KIEVMAP

Город внутри города

К праздникам в центре Киева планируют создать целый праздничный городок, который украсят в единственной тематике – рождение Иисуса Христа. Там киевляне и гости города смогут посетить каток, зону отдыха, музей новогодних украшений, ярмарку, детские развлечения.

Для особой атмосферы пространство украсят кометами как символами рождественских звезд и включат тематические песни на фоне.

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Автор: Вікторія Довгань