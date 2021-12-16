На Соломенке не разминулись патрульные и такси Uber: обломки авто разбросало по всей дороге

В Соломенском районе столицы утром 16 декабря случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Там не разминулись Renault патрульных полицейских и Volkswagen такси Uber.

Машины столкнулись на перекрестке улицы Народного Ополчения и Смелянской. Сейчас причины аварии выясняют правоохранители.

К теме В центре Киева произошло серьезное массовое ДТП с шестью авто

Правила не для всех

По предварительным данным, кто-то из участников автокатастрофы пытался проскочить на красный сигнал светофора.

К счастью, у всех обошлось без серьезных травм.

На кадрах с места происшествия видно, что авто полиции получило минимальные повреждения, тогда как переднюю часть такси буквально смяло – обломки его бампера от удара разбросало по всей дороге.

Uber зачастил в сводки аварий

На Дарнице водитель такси Uber умудрился снести несколько секций ограждения забора и врезаться в забор автосалона. Это случилось вечером, 14 декабря. Выехав из автомойки, водитель разогнался до бешеной скорости, и на повороте у него не сработали тормоза.

В Киеве на перекрестке не разминулись патрульные и такси: видео

Последствия столкновения авто полиции с такси на Соломенке: видео

Может заинтересовать – мифы о шинах, вера в которые угрожает безопасности водителей: смотрите видео

Текст публикации "Киева оперативного":

Uber vs Patrol Police. Не добрым утро выдалось для патрульных полицейских на Renault и таксиста Uber на Volkswagen. В Соломенском районе они не поделили перекресток Народного Ополчения и Смелянской.

Кто-то из участников явно пытался проехать на запрещающий сигнал светофора. Предварительно все обошлось без серьезных травм. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.