На Соломенке ночью вспыхнул смертельный пожар

В Соломенском районе столицы в ночь на 19 января вспыхнул пожар. В нем погибла женщина 1980 года рождения.

Вызов спасателям поступил в 3.56 с улицы Западной, 4. Люди сообщили, что там горит бытовая комната.

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Еще одну жизнь спасли

Прибывшие на место бойцы ГСЧС выяснили, что пламя охватило совсем небольшую площадь – 3 на 5 метров. Спасатели сразу начали тушить огонь и в процессе обнаружили тело погибшей.

Кроме того, они нашли мужчину 1970 года рождения, которого немедленно госпитализировали в ожоговый центр. У него диагностировали ожоги головы и рук.

В 4:12 пожарные локализовали пожар, а в 4:28 полностью ликвидировали его. Для этого были привлечены две единицы техники и 10 членов экипажей. Теперь в причинах инцидента, унесшего жизнь, будет разбираться полиция.

Пожарные успели спасти мужчину с ожогами / Фото Главного управления ГСЧС в городе Киеве

Текст публикации Главного управления ГСЧС в городе Киеве:

В пожаре в бытовке погибла женщина. 19 января в 3:56 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем по улице Западной, 4 в Соломенском районе столицы.

На место происшествия прибыли спасатели 6-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные установили, что возгорание возникло в бытовке, размером 3 на 5 метров. Пожарные сразу же взялись за ликвидацию пожара.

Во время тушения возгорания бойцы обнаружили тело женского пола 1980 года. Кроме того, спасатели передали врачам мужчину 1970 года рождения с предварительным диагнозом – ожоги головы и верхних конечностей. Его госпитализировали в ожоговый центр.

В 4:12 спасатели локализовали пожар на площади в 15 квадратных метров, а в 4:28 – ликвидировали.

На место происшествия были привлечены 2 единицы основной пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава. Причина пожара и обстоятельства трагического случая устанавливаются правоохранительными органами.