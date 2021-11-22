На Соломенской площади в Киеве произошла масштабная авария с 4 машинами

Очень серьезное ДТП случилось в Киеве вечером 22 ноября. Столкновение сразу 4 автомобилей произошло во время разворота водителя-нарушителя на Соломенской площади.

По предварительным данным, в результате происшествия никто серьезных повреждений не получил. На месте работают медики скорой, спасатели и следователи.

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Из-за чего именно произошло ДТП, будут выяснять правоохранители.

Несколько машин разбиты очень серьезно



В результате ДТП столкнулись 4 машины / Фото dtp.kiev.ua

По данным полицейских, в аварии столкнулись Range Rover, Honda CR-V, Volkswagen и Renault службы такси Bolt.

Внедорожники получили очень серьезные повреждения.

Кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения, пока неизвестно.

Одного из участников ДТП в результате столкновения зажало в салоне машины.

Кроме того, по непроверенным данным, из-за аварии пострадал случайный пешеход.

Из-за аварии движение по Соломенской площади фактически было парализовано.

Правоохранители продолжают документировать все обстоятельства столкновения.

Смотрите видео с места масштабного ДТП в Киеве: