На Соломенской площади в Киеве произошла масштабная авария с 4 машинами
Источник:dtp.kiev.ua
Очень серьезное ДТП случилось в Киеве вечером 22 ноября. Столкновение сразу 4 автомобилей произошло во время разворота водителя-нарушителя на Соломенской площади.
По предварительным данным, в результате происшествия никто серьезных повреждений не получил. На месте работают медики скорой, спасатели и следователи.
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Из-за чего именно произошло ДТП, будут выяснять правоохранители.
Несколько машин разбиты очень серьезно
В результате ДТП столкнулись 4 машины / Фото dtp.kiev.ua
- По данным полицейских, в аварии столкнулись Range Rover, Honda CR-V, Volkswagen и Renault службы такси Bolt.
- Внедорожники получили очень серьезные повреждения.
- Кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения, пока неизвестно.
- Одного из участников ДТП в результате столкновения зажало в салоне машины.
- Кроме того, по непроверенным данным, из-за аварии пострадал случайный пешеход.
Из-за аварии движение по Соломенской площади фактически было парализовано.
Правоохранители продолжают документировать все обстоятельства столкновения.
Смотрите видео с места масштабного ДТП в Киеве: