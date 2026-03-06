Пользоваться можно, но есть нюансы: КГГА рассказала о состоянии моста Патона в столице
- Мост Патона можно эксплуатировать, соблюдая ограничения: запрещен въезд транспорта с нагрузкой на ось более 7 тонн, максимальная масса транспортного средства – до 17 тонн, в колонне – до 10 тонн.
- КГГА проводит постоянный мониторинг и содержание моста, включая очистку, усиление ограждения, ремонт покрытия и деформационных швов.
Мост Патона через реку Днепр в Киеве можно и дальше эксплуатировать. В то же время движение должно осуществляться с обязательным соблюдением ограничений, которые установили ранее.
Об этом говорится на сайте Киевской городской военной администрации.
Что рассказали в КГГА о пользовании мостом Патона?
О том, что мост Патона в Киеве можно эксплуатировать, но с ограничениями определили на совещании, состоявшемся на базе КП "Киевавтодормост" с участием представителей Украинского института стальных конструкций имени В. М. Шимановского.
В целом установлены следующие ограничения:
- запрещен въезд транспорта с нагрузкой на ось более 7 тонн;
- максимальная масса единичного транспортного средства – до 17 тонн;
- максимальная масса транспортных средств в колонне – до 10 тонн;
- сохраняется действующая схема организации дорожного движения: с правого берега на левый – 2 полосы, с левого на правый – 3.
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА напомнили, что весовые ограничения и изменения в организации дорожного движения на мосту Патона ввели еще в 2020 году, чтобы уменьшить нагрузку на несущие конструкции перехода. В частности, там установили водоналивные барьеры для запрета движения крайними полосами проезжей части и ограничения проезда тяжеловесного транспорта.
В КГГА также отметили, что по результатам технического обследования моста было определено его состояние, условия дальнейшей эксплуатации и первоочередные меры для дальнейшего содержания.
В Департаменте транспортной инфраструктуры подчеркнули, что, кроме плановых обследований сооружения, специалисты КП "Киевавтодормост" осуществляют постоянный мониторинг изменений технического состояния моста.
В течение последних 5 лет мостовики выполнили:
- очистку главных балок пролетных строений;
- усиление отдельных участков перильного ограждения;
- ремонт и укрепление гранитных плит парапетов;
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части;
- заливку трещин;
- ремонт деформационных швов;
- демонтаж отделки на въездной колонне на левом берегу.
Сейчас предприятие обеспечивает круглосуточный контроль и выполняет комплекс работ по содержанию моста.
Что писали о необходимости ремонта моста Патона?
Первый вице-президент НАН Украины Вячеслав Богданов в конце февраля отметил, что мост Патона в Киеве признан аварийным из-за критических коррозионных повреждений и трещин в конструкциях. Ученые выразили обеспокоенность состоянием мостового перехода и отметили, что вопрос восстановления уже давно перезрел и требует системного государственного решения.
В начале марта в КГГА отметили, что информация о "новых правилах" проезда моста Патона является неправдивой. Мостовой переход через реку Днепр работает с ранее установленными ограничениями.
В то же время Киевская городская государственная администрация обратилась в полицию из-за поста Максима Бахматова о "новых правилах проезда" по мосту Патона, который был стилизован под официальные материалы.