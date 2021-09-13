Сотни свидетелей не реагировали: в Киеве на станции "Майдан Незалежности" мужчина избил женщину
Источник:фейсбук Ивана Иванова
Инцидент произошел возле перехода со станции "Крещатик" на "Майдан Незалежности" утром 13 сентября. Коренастый мужчина по неизвестным причинам набросился на незнакомую женщину и начал ее избивать.
О нападении написал муж потерпевшей, бывший боец миротворческих войск ООН, Иван Иванов. Он попросил всех, кому известна личность агрессивного пассажира, написать в личные сообщения.
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Кроме того, злоумышленника ищут полицейские.
Никто из пассажиров не бросился на помощь
- По словам военного, инцидент произошел в 8:43 на станции "Майдан Незалежности". В это время на месте происшествия находились тысячи людей.
- Мужчина в коричневой куртке и с черной маской под носом напал на женщину и избил ее.
- После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.
- Сотни свидетелей никак не вмешивались в ситуацию.
Иванов отметил, что с его женой пока все нормально. Она находится в безопасности и написала заявление в полицию.
Как именно квалифицировали нападение правоохранители, неизвестно.
Полный текст публикации Ивана Иванова в фейсбуке:
ВНИМАНИЕ!!! ПРОШУ ПОМОЧЬ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ!!! РЕПОСТ!!!
Сегодня, 13.09.2021 в 08.43 в переходе (подземном, возле места посадки пассажиров в вагоны метро) ст.м. Майдан Незалежности этот пи**р напал на мою жену с применением физической силы!!! С места происшествия злоумышленник скрылся!
Помогите идентифицировать его! При наличии любой информации прошу сообщить в личные сообщения!
P.S жена в порядке и безопасности. Заявление в полицию написано. Процедурные вопросы соблюдены...
!!! Никто! Из сотен других пассажиров метро не отреагировал на ситуацию и не пришел на помощь женщине! Позорники – позор вам!