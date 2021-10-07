Сотрудник метро выгнал из вагона дерзкую пассажирку без маски: поучительное видео
В киевском метро сотрудник метро выгнал из вагона девушку, которая принципиально не надевала маску. Когда именно произошел инцидент неизвестно, но видео появилось в сети 7 октября.
Конфликт случился на станции "Золотые ворота". Все началось с того, что мужчина в униформе метрополитена сделал пассажирке замечание и попросил надеть маску.
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Бегала по вагону и грубила
В ответ нарушительница дерзко отказалась выполнить просьбу, начала нецензурно ругаться и кричать, чтобы сотрудник метро убрал от нее руки.
В конце концов мужчине удалось заставить девушку покинуть вагон и выйти на перрон. Судя по реакции пассажиров, они были на стороне сотрудника подземки. Люди одобрительно негромко засмеялись после его поступка.
Девушка грубила сотруднику метро и ругалась даже на перроне / Скриншот видео
Девушку выгнали из метро за отсутствие маски: видео – Внимание! Присутствует нецензурная лексика:
Для поездок маски будет недостаточно
Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что в столице могут ввести обязательный контроль QR-кодов о вакцинации в транспорте. Такой сценарий станет необходимым в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Он позволит избежать локдауна для уже защищенных от COVID-19 горожан.