Сотрудник метро выгнал из вагона дерзкую пассажирку без маски: поучительное видео

В киевском метро сотрудник метро выгнал из вагона девушку, которая принципиально не надевала маску. Когда именно произошел инцидент неизвестно, но видео появилось в сети 7 октября.

Конфликт случился на станции "Золотые ворота". Все началось с того, что мужчина в униформе метрополитена сделал пассажирке замечание и попросил надеть маску.

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Бегала по вагону и грубила

В ответ нарушительница дерзко отказалась выполнить просьбу, начала нецензурно ругаться и кричать, чтобы сотрудник метро убрал от нее руки.

В конце концов мужчине удалось заставить девушку покинуть вагон и выйти на перрон. Судя по реакции пассажиров, они были на стороне сотрудника подземки. Люди одобрительно негромко засмеялись после его поступка.



Девушка грубила сотруднику метро и ругалась даже на перроне / Скриншот видео

Девушку выгнали из метро за отсутствие маски: видео – Внимание! Присутствует нецензурная лексика:

Для поездок маски будет недостаточно

Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что в столице могут ввести обязательный контроль QR-кодов о вакцинации в транспорте. Такой сценарий станет необходимым в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Он позволит избежать локдауна для уже защищенных от COVID-19 горожан.