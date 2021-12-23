Спасти собаку: в Киеве муниципальной страже пришлось остановить движение по проспекту Победы

Бойцы муниципальной стражи Киева стали свидетелями жуткого ДТП, которое произошло 23 декабря. Внезапно для владельцев собака сорвалась с поводка и пытался пересечь проспект Победы.

Появление четвероногого было неожиданностью для водителей, а движение по проспекту Победы в это время было очень оживленным. Песик попал под колеса внедорожника.

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К счастью, собака выжила, но получила серьезные травмы.

Лежал на проезжей части



По предварительным данным, пес получил перелом лап / Фото муниципальной стражи Киева

ДТП произошло утром 23 декабря. Семья с ребенком и собакой гуляла неподалеку от парка КПИ.

В какой-то момент пес сорвался с поводка и выбежал на дорогу с шестью полосами.

Когда пса сбила машина, он остался лежать на проезжей части.

К счастью, в момент аварии увидели сотрудники муниципальной стражи, которые сразу побежали спасать четвероногого.

Работники коммунальной компании организовали остановку движения по проспекту Победы в направлении станции метро "Шулявская".

Травмированного песика отнесли в безопасное место, после чего передали владельцам. У собаки подозревают перелом лап.

Собаку отвезли к ветеринару, где ей оказывают необходимую помощь.

История удивительного спасения собаки

22 декабря на Русановском проливе пес попал в прорубь после того, как выбежал на тонкий лед. Спасать его бросился мальчик, который также оказался в воде. Сначала подросток вытолкал собаку на берег, а потом, когда парню подали палку, – собака тащила спасителя из воды.