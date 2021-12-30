Спокойная и подходит к людям: в киевском парке гуляет лиса

В киевском парке "Отрадный" люди часто видят лису. Очевидцы говорят, что животное – неагрессивное.

Местные жители рассказали, что лиса – ухоженная. Они даже отметили, что хищница имеет вид домашней.

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Люди отметили, что животное может быть на самовыгуле или же потерялось и его ищут. Они рассказали, что лиса – спокойная и даже подходит к людям.

Как нужно обращаться с лисой

В коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Оболонского района сообщили, что ранее не слышали о лисе. Они отметили, что хоть животное – неагрессивное, однако следует быть внимательными и осторожными.



Лиса приближается к собаке / Скриншот с видео

Лисы в Соломенском районе Киева

В конце ноября двух хищных животных заметили неподалеку от парка "Орленок" вечером 21 ноября. Лисы подходили к людям и хотели играть с собаками.

Зоологи отметили, что дикие лисы могут переносить бешенство. Поэтому они советуют не приближаться к животным.