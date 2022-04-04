Спрятала в кроличьей клетке: на Киевщине женщина забрала в оккупантов мешок боеприпасов

В Киевской области женщина изъяла у российских оккупантов целый мешок боеприпасов. Впоследствии она передала его Вооруженным Силам Украины.

Украинский защитник Денис Попов сообщил в сети об очередном свидетельстве того, что в Украине борются с российскими захватчиками даже мирные жители.

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Женщина забрала у россиян мешок с боеприпасами

На обнародованном видео он показал жительницу Киевщины, которая отважилась противодействовать агрессору.

Эта смелая женщина изъяла в оккупантов целый мешок боеприпасов и спрятала в кроличьей клетке,

– отметил Попов.

Боеприпасы женщина передала ВСУ.

"Кого вы, идиоты, хотели победить? Против вас здесь все. И природа тоже", – подчеркнул защитник. Он добавил, что для россиян вся Украина – это Чернобыль и Чернобаевка.

Напомним, 2 апреля стало известно, что всю Киевскую область освободили от российских захватчиков. Территория контролируется украинскими защитниками.

Жительница Киевщины забрала у врага боеприпасы: смотрите видео