Украинский защитник Денис Попов сообщил в сети об очередном свидетельстве того, что в Украине борются с российскими захватчиками даже мирные жители.
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Женщина забрала у россиян мешок с боеприпасами
На обнародованном видео он показал жительницу Киевщины, которая отважилась противодействовать агрессору.
Эта смелая женщина изъяла в оккупантов целый мешок боеприпасов и спрятала в кроличьей клетке,
– отметил Попов.
Боеприпасы женщина передала ВСУ.
"Кого вы, идиоты, хотели победить? Против вас здесь все. И природа тоже", – подчеркнул защитник. Он добавил, что для россиян вся Украина – это Чернобыль и Чернобаевка.
Напомним, 2 апреля стало известно, что всю Киевскую область освободили от российских захватчиков. Территория контролируется украинскими защитниками.
Жительница Киевщины забрала у врага боеприпасы: смотрите видео