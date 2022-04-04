Український захисник Денис Попов повідомив у мережі про чергове свідчення того, що в Україні борються з російськими загарбниками навіть мирні жителі.

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Жінка забрала в росіян мішок з боєприпасами

На оприлюдненому відео він показав жительку Київщини, яка наважилася протидіяти агресору.

Ця смілива жінка вилучила в окупантів цілий мішок боєприпасів та заховала в кролячій клітці,

– зазначив Попов.

Боєприпаси жінка передала для ЗСУ.

"Кого ви, ідіоти, хотіли перемогти? Проти вас тут всі. І природа теж", – наголосив захисник. Він додав, що для росіян вся Україна – це Чорнобиль і Чорнобаївка.

Нагадаємо, 2 квітня стало відомо, що всю Київську область звільнили від російських загарбників. Територію контролюють українські захисники.

Жителька Київщини забрала у ворога боєприпаси: дивіться відео