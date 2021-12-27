На станции "Лесная" в Киеве неизвестный пытался украсть дефибриллятор

На днях активисты и жители Лесного массива в Киеве обратили внимание на отсутствие дефибриллятора на платформе станции метро. После этого неравнодушные начали разбираться, куда именно пропал аппарат.

Как выяснилось, на самом деле дефибриллятор со станции никуда не исчезал. Его вынужденно перенесли к дежурной по станции.

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В метрополитене говорят, что на "Лесной" произошла попытка похищения дефибриллятора.

Преступник сбежал после того, как сработала сигнализация



Неизвестный пытался украсть дефибриллятор / Фото киевского метрополитена

Как рассказали в коммунальном предприятии, на платформе станции "Лесная" неизвестный мужчина повредил бокс для хранения дефибриллятора.

Когда сработала сигнализация, злоумышленник скрылся с места происшествия. Задержать его не смогли.

Поскольку доступ к аппарату должен оставаться для всех, но дефибриллятор должен находиться под наблюдением, его временно перенесли к дежурной по станции.

На станции "Лесная" пытались украсть дефибриллятор, сработала сигнализация, и вор убежал. Бокс хранения поврежден. На время проведения ремонта устройство будет находиться у дежурной по станции,

– отметили в КП.

Спасли не одну жизнь

За установку дефибрилляторов на станциях метро в Киеве активисты боролись очень долго. Руководство метрополитена выступало против того, чтобы аппараты стали широко доступными. Необходимость в дефибрилляторах заключается в спасении жизней пассажирам, которым внезапно становится плохо, ведь доступ медиков скорой к станциям является достаточно затрудненным.

С момента установки дефибрилляторов в подземке уже зафиксировали несколько спасенных жизней. Впервые применили дефибриллятор на станции "Дворец спорта" 22 марта 2021. Тогда полицейский спас жизнь 56-летнему мужчине.