В Киеве сняли советскую звезду со стелы "Киев - город-герой"

В Украине продолжают убирать советскую символику из публичного пространства. В Киеве 10 июня сняли звезду со стелы "Киев - город-герой", которая расположена на въезде в город.

Об этом сообщили в "Киевдемонтаж".

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Как в Киеве снимали звезду со стелы?

В Киеве 10 июня сняли советскую наградную звезду со стелы "Киев - город-герой", которая стоит на въезде в столицу со стороны Обуховской трассы.

В столице сняли советскую звезду / Фото "Киевдемонтаж"

В "Киевдемонтаж" сообщили, что после демонтажа ее перевезут в Государственный музей авиации имени Олега Антонова, где она "пополнит другие коллекции".

Где еще в Киеве демонтировали советскую символику?

В столице на Галицкой площади сняли советские символы с обелиска. Коммунальщики демонтировали золотую звезду, размещенную вверху на монументе. Трехметровый медный символ СССР разрезали на части и убрали.

Журналисты также расспросили мнение прохожих, которые в это время находились на Галицкой площади. Большинство из них считают, что это правильное решение.

В Киеве демонтировали советский герб на монументе "Родина-мать". Заметим, что украинский трезубец значительно больше, чем советский герб. Его размеры – 4,5 на 7,5 метров. Его прикрепили на пластины, которыми перекрыли место, где был раньше герб СССР.