В столице в мусорник выбросили сакральные скульптуры

Вблизи станции метро "Бориспольская" в мусорник выбросили 2 сакральные скульптуры. Среди них – статуя Девы Марии, держащей на руках Иисуса.

Фигуры, которые увидели очевидцы, в рост человека. Фото опубликовал в сети 7 февраля Григорий Маленко с подписью "без комментариев".

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Еще один случай со скульптурами в Киеве

На Пейзажной аллее в сентябре 2021 года неизвестные пытались разрушить скульптуру "Маленький принц". Они сбили руку с саблей. За несколько дней до инцидента также похитили скульптуры лисят.

Автор фигуры Константин Скритуцкий рассказал, что это уже не первый такой случай. По его словам, злоумышленники воруют скульптуры, потому что они из бронзы.

Живая "находка" на помойке в Закарпатье

В скорую помощь Закарпатья 8 января поступило сообщение, что женщина нашла на помойке в коробке ребенка. Однако когда медики приехали, то младенец уже был одетым и спокойным.

Полиция установила, что ребенок является внучкой женщины. Закарпатка хотела скрыть роды своей 16-летней дочери.