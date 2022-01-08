"Скорая" получила сообщение от жительницы Иршавского района на Закарпатье, 7 января в 16:33. Женщина взволнованно пояснила, что нашла новорожденного ребенка в картонной коробке, когда выносила мусор.

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Семья боялась осуждения

Однако когда скорая помощь прибыла на место – младенец был переодет и спокоен. Обстоятельства происшествия удалось выяснить по прибытии полиции.

Оказалось, что родила ребенка 16-летняя дочь женщины, которая вызвала скорую. Несовершеннолетняя девушка родила утром 7 января.

Закарпатка побоялась осуждения односельчан, поэтому попыталась скрыть роды дочери с помощью вымышленной истории с находкой ребенка на помойке.

Новорожденная девочка вместе со своей молодой мамой чувствуют себя хорошо, их доставили в Иршавскую районную больницу.

Обратите внимание! В конце декабря 2021 года на Закарпатье родила 11-летняя девочка. Отцом ребенка оказался сожитель ее матери, которому 46 лет.

Текст публикации:

7 января в 16:33 на диспетчерский пульт Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поступил вызов из села Иршавского района – женщина взволнованно рассказывала, что нашла на мусорке новорожденного ребенка.

Бригада № 907 в составе фельдшера Яны Бровдий и водителя Виталия Цоглы мгновенно прибыла на место происшествия. Женщина, которая вызвала "скорую", провела медиков в свой дом и объяснила, что когда выносила мусор – нашла младенца в картонной коробке. На момент прибытия бригады младенец был уже переодет и, на удивление, спокоен.

Фельдшер осмотрела ребеночка, обработала пуповину и обратила внимание на ряд разногласий в рассказе женщины. Впоследствии прибыла и полиция, которая окончательно выяснила все обстоятельства этого случая.

Историю с находкой на помойке младенца женщины придумала, чтобы скрыть роды своей несовершеннолетней дочери. 16-летняя девушка родила еще утром 7 января, но из-за опасений осуждения односельчан семья решила разыграть "спектакль" с находкой на помойке…

Молодую маму и новорожденную девочку "скорая" доставила в Иршавскую районную больницу. Они обе чувствуют себя хорошо.