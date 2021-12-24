Маму 11-летнего ребенка планируют лишить материнских прав. Об этом рассказала начальница службы по делам детей Береговского городского совета Александрия Садвари.
Читайте также "Родишь еще": львовянка обвинила известного врача в смерти младенца
Маму 11-летней роженицы планируют лишить материнских прав
Садвари рассказала, что маму несовершеннолетней роженицы из села Гать планируют лишить родительских прав. Орган опеки уже направил иск в суд.
У мамы двое детей: семнадцатилетняя и одиннадцатилетняя девушки. Последняя состоит на учете как проживающая в сложных жизненных обстоятельствах,
– пояснила начальница службы по делам детей Береговского городского совета.
По ее словам, девушка сейчас уже дома, но ребенок еще в детской областной больнице. Чиновница попросила, чтобы больница предупредила их за два дня до выписки младенца.
"Потому что мы планируем обустроить одиннадцатилетнюю мать и ее малолетнего сына в центр матери и ребенка в Перечине", – рассказала Александрия Садвари.
Ребенок родился с весом 2,9 килограммов
В больнице рассказали изданию, что младенец появился на свет 18 ноября в Береговской районной больнице. Тогда мальчик имел 2,5 килограммов и 49 сантиметров. Впоследствии скорая доставила его в областную детскую больницу. Медицинский директор Закарпатской областной детской больницы Магдалина Семеняк вспомнила, что:
- сначала ребенка поставили в реанимацию;
- через несколько дней – в патологию новорожденных.
"Состояние новорожденного мальчика средней тяжести, улучшается. Он находится в патологии на реабилитации. Мама с ребенком в больнице не лежит, но приходит к мальчику", – рассказала Семеняк.
По состоянию на 22 декабря малыш уже имеет вес 3,130 и 52 сантиметра роста.
Что этому предшествовало
- Сейчас отец ребенка находится под круглосуточным домашним арестом. Ведь по факту сексуальных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, в полиции Херсонской области открыли уголовное дело.
- Временный исполняющий обязанности заместителя начальника следственного управления Нацполиции в Херсонской области Чермен Тускаев сообщил изданию: "В ходе досудебного расследования установлено, что к этому причастен местный житель Херсонской области, который является отчимом потерпевшей. Мужчине уже сообщили о подозрении".
- Известно, что следствие продолжается. Мужчине может грозить до 10-15 лет тюрьмы.
Горе-мать родила ребенка и сбежала из роддома – смотрите видео