Маму 11-річної дитини планують позбавити материнських прав. Про це розповіла начальниця служби в справах дітей Берегівської міської ради Олександрія Садварі.
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Маму 11-річної породіллі планують позбавити материнських прав
Садварі розповіла, що маму неповнолітньої породіллі, що зі села Гать, планують позбавити батьківських прав. Орган опіки вже скерував позов до суду.
У мами двоє дітей: сімнадцятирічна та одинадцятирічна дівчата. Остання перебуває на обліку як така, що проживає у складних життєвих обставинах,
– пояснила начальниця служби в справах дітей Берегівської міської ради.
За її словами, дівчина наразі вже вдома, проте дитина ще в дитячій обласній лікарні. Посадовиця попросила, щоб лікарня попередила їх за два дні до виписки немовляти.
"Тому що ми плануємо облаштувати одинадцятирічну матір і її малолітнього сина до центру матері та дитини у Перечині", – розповіла Олександрія Садварі.
Дитина народилась з вагою 2,9 кілограмів
У лікарні розповіли виданню, що немовля з'явилось на світ 18 листопада в Берегівській районній лікарні. Тоді хлопчик мав 2,5 кілограмів та 49 сантиметрів. Згодом його швидка доправила в обласну дитячу лікарю. Медична директорка Закарпатської обласної дитячої лікарні Магдалина Семеняк пригадала, що:
- спочатку дитину поставили у реанімацію;
- через декілька днів – у патологію новонароджених".
"Стан новонародженого хлопчика середньої важкості, покращується. Він перебуває в патології на реабілітації. Мама з дитиною у лікарні не лежить, але приходить до хлопчика", – розповіла Семеняк.
Станом на 22 грудня малюк вже має вагу 3,130 та 52 сантиметри зросту.
Що цьому передувало
- Наразі батько дитини перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Адже, за фактом сексуальних дій щодо особи, яка не досягла 14-річного віку, у поліції Херсонської області відкрили кримінальну справу.
- Тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника слідчого управління Нацполіції в Херсонській області Чермен Тускаєв повідомив виданню: "У ході досудового розслідування встановлено, що до цього причетний місцевий мешканець Херсонської області, який є вітчимом потерпілої. Чоловіку вже повідомили про підозру".
- Відомо, що слідство триває. Чоловіку може загрожувати до 10 – 15 років тюрми.
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