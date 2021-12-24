Маму 11-річної дитини планують позбавити материнських прав. Про це розповіла начальниця служби в справах дітей Берегівської міської ради Олександрія Садварі.

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Маму 11-річної породіллі планують позбавити материнських прав

Садварі розповіла, що маму неповнолітньої породіллі, що зі села Гать, планують позбавити батьківських прав. Орган опіки вже скерував позов до суду.

У мами двоє дітей: сімнадцятирічна та одинадцятирічна дівчата. Остання перебуває на обліку як така, що проживає у складних життєвих обставинах,
– пояснила начальниця служби в справах дітей Берегівської міської ради.

За її словами, дівчина наразі вже вдома, проте дитина ще в дитячій обласній лікарні. Посадовиця попросила, щоб лікарня попередила їх за два дні до виписки немовляти.

"Тому що ми плануємо облаштувати одинадцятирічну матір і її малолітнього сина до центру матері та дитини у Перечині", – розповіла Олександрія Садварі.

Дитина народилась з вагою 2,9 кілограмів

У лікарні розповіли виданню, що немовля з'явилось на світ 18 листопада в Берегівській районній лікарні. Тоді хлопчик мав 2,5 кілограмів та 49 сантиметрів. Згодом його швидка доправила в обласну дитячу лікарю. Медична директорка Закарпатської обласної дитячої лікарні Магдалина Семеняк пригадала, що:

  • спочатку дитину поставили у реанімацію;
  • через декілька днів – у патологію новонароджених".

"Стан новонародженого хлопчика середньої важкості, покращується. Він перебуває в патології на реабілітації. Мама з дитиною у лікарні не лежить, але приходить до хлопчика", – розповіла Семеняк.

Станом на 22 грудня малюк вже має вагу 3,130 та 52 сантиметри зросту.

Що цьому передувало

  • Наразі батько дитини перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Адже, за фактом сексуальних дій щодо особи, яка не досягла 14-річного віку, у поліції Херсонської області відкрили кримінальну справу.
  • Тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника слідчого управління Нацполіції в Херсонській області Чермен Тускаєв повідомив виданню: "У ході досудового розслідування встановлено, що до цього причетний місцевий мешканець Херсонської області, який є вітчимом потерпілої. Чоловіку вже повідомили про підозру".
  • Відомо, що слідство триває. Чоловіку може загрожувати до 10 – 15 років тюрми.

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