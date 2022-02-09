Фігури, які побачили очевидці, у зріст людини. Фото опублікував у мережі 7 лютого Григорій Маленко з підписом "без коментарів".

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Ще один випадок зі скульптурами в Києві

На Пейзажній алеї у вересні 2021 року невідомі намагалися зруйнувати скульптуру "Маленький принц". Вони вибили руку з шаблею. За кілька днів до інциденту також викрали скульптури лисенят.

Автор фігури Констянтин Скритуцький розповів, що це вже не перший такий випадок. За його словами, зловмисники крадуть скульптури, бо вони з бронзи.

Жива "знахідка" на смітнику на Закарпатті

На швидку допомогу Закарпаття 8 січня надійшло повідомлення, що жінка знайшла на смітнику у коробці дитину. Проте коли медики приїхали, то немовля вже було одягненим та спокійним.

Поліція встановила, що дитина є онукою жінки. Закарпатка хотіла приховати пологи своєї 16-річної доньки.