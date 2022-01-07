Забагато зайвого люди купують на Новий рік та Різдво. На 30% більше, ніж потрібно для нормального споживання.
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Адже саме під час свят у людей є спокуса набрати багато смачних продуктів, які потім виявляються зайвими.
Поради, як зменшити кількість харчових відходів
У Центрі управління відходами підготували кілька порад, щоб не купити надлишку:
- спеціалісти рекомендують ходити в магазин із заздалегідь складеним списком продуктів;
- варто продумати наперед святкові страви;
- продукти, які залишились, треба розфасувати по контейнерах;
- їжу можна перетворити в інші страви з додатковою термічною обробкою.
Текст публікації у фейсбуці:
Кількість відходів на новорічно-різдвяні свята збільшується. Наприклад, у Великій Британії та США на 25 – 30%. Велику частку того, що викидають, становлять харчові відходи, а скоріше навіть їжа, яка все ще придатна до споживання.
За підрахунками дослідників, в Україні на свята викидають їжі на суму від 470 мільйонів до 1 мільярда гривень. Адже саме в цей період підвищується ризик купувати зайве, готувати більше, ніж можна з'їсти, та не особливо піклуватися про правильне зберігання продуктів.
5 січня відзначають Міжнародний розвантажувальний день, щоб у розпал зимових свят нагадати про здорове і свідоме споживання.
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