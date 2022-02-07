В Киеве отреставрировали знаменитое революционное пианино
Источник:ТСН
Сине-желтое пианино, которое стало известно во время Революции Достоинства, отреставрировали в Киеве. Его вскоре выставят к годовщине расстрелов на Институтской 20 февраля.
Пока неизвестно, в каком музее покажут пианино "Украина", пережившее баррикады Майдана. Инструмент, изготовленный в начале 60-х, стал одним из символов революции.
К теме Во время Революции Достоинства первым убили Вербицкого, а не Нигояна, – ГБР
В каком состоянии было пианино
Реставратор Александр Закусило восстанавливал инструмент более 2 лет. Он рассказывает, что работа была сверхсложной, поскольку ни один инструмент в мире не подвергался такой пытке, как пианино "Украина". По словам Александра, пианино рассыпалось, была активная коррозия, расклеились клавиши.
Реставратор возле восстановленного пианино / Скриншот с видео
Инструмент протестировали
Уличный музыкант Игорь Янчук тестировал инструмент после реставрации. Он сразу узнал пианино из Грушевского.Обратите внимание! 20 февраля в Украине отмечают День памяти Героев Небесной Сотни. В этот день в 2014 году в течение 3 часов снайперы стреляли в протестующих.
Пианист устроил концерт под Офисом Президента: смотрите видео