На Столичном шоссе в Киеве дотла выгорел грузовик: жуткое видео
Источник:ГСЧС Киева
Чрезвычайное происшествие произошло днем, 22 декабря, неподалеку от "Автоцентра на Столичном" в Киеве. По неизвестным причинам во время движения загорелся грузовой Mercedes.
В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Как отметили в ГСЧС, об инциденте на Столичном шоссе спасатели узнали в 15:11.
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На место происшествия сразу отправились 11 пожарных и 2 единицы спецтехники.
Огонь очень быстро охватил все
От машины фактически ничего не осталось / Фото ГСЧС Киева
- Как рассказал водитель грузовика, во время движения из-под капота Mercedes начал идти дым.
- Мужчина сразу припарковался в крайней полосе и позвонил спасателям.
- Пожарные быстро прибыли по адресу, однако огонь слишком быстро охватил грузовик почти полностью.
- В 15:30 спасатели полностью потушили пожар, но от машины остался лишь остов.
- Из-за чего именно произошло возгорание, пока неизвестно.
Пожар спровоцировал огромный затор
Из-за пожара движение в направлении Объездной дороги было серьезно затруднено. Из 5 полос водителям остались доступными лишь две. Это привело к образованию огромного затора. Движение было замедлено примерно до 18:00 от места пожара до метро "Выдубичи".
Смотрите видео с места пожара в Киеве: