На Столичном шоссе в Киеве дотла выгорел грузовик: жуткое видео

Чрезвычайное происшествие произошло днем, 22 декабря, неподалеку от "Автоцентра на Столичном" в Киеве. По неизвестным причинам во время движения загорелся грузовой Mercedes.

В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Как отметили в ГСЧС, об инциденте на Столичном шоссе спасатели узнали в 15:11.

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На место происшествия сразу отправились 11 пожарных и 2 единицы спецтехники.

Огонь очень быстро охватил все

От машины фактически ничего не осталось / Фото ГСЧС Киева

Как рассказал водитель грузовика, во время движения из-под капота Mercedes начал идти дым.

Мужчина сразу припарковался в крайней полосе и позвонил спасателям.

Пожарные быстро прибыли по адресу, однако огонь слишком быстро охватил грузовик почти полностью.

В 15:30 спасатели полностью потушили пожар, но от машины остался лишь остов.

Из-за чего именно произошло возгорание, пока неизвестно.

Пожар спровоцировал огромный затор

Из-за пожара движение в направлении Объездной дороги было серьезно затруднено. Из 5 полос водителям остались доступными лишь две. Это привело к образованию огромного затора. Движение было замедлено примерно до 18:00 от места пожара до метро "Выдубичи".

Смотрите видео с места пожара в Киеве: