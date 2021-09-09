Студент-иностранец: в полиции рассказали о мужчине, который повредил 10 машин в Киеве
Источник:полиция Киева
Полицейские установили личность хулигана, который перепрыгивал по крышам машин, когда те медленно ехали в пробке. Злоумышленником оказался иностранный студент одного из киевских вузов.
Задержанного недавно ловили полицейские за незаконное хранение наркотиков. Повредил машины он также находясь в состоянии наркотического опьянения.
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Если вину мужчины признает суд, ему грозит до 5 лет ограничения свободы.
После задержания отправили в больницу
- Инцидент произошел вечером 8 сентября на проспекте Победы. Когда машины тянулись в пробке, на них вдруг запрыгнул молодой человек.
- Он успел пробежаться по меньшей мере по 10 авто, после чего его достаточно жестко задержали сами автовладельцы.
- Когда на место прибыли патрульные, нарушитель спокойствия неадекватно себя вел. Врачи госпитализировали злоумышленника, но на утро 9 сентября отпустили.
Кроме того, на место вызвали следователей, которые открыли уголовное дело. Происшествие квалифицировали как хулиганство.
Вскоре мужчине сообщат о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.
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