Студенты общежития, в котором произошел пожар, 2 года жаловались на проблемы с электричеством

В результате возгорания на 6 этаже общежития №4 Киевского национального экономического университета на улице Дегтяревской пострадали личные вещи и мебель нескольких комнат. Кроме того, жилье некоторых студентов затопили во время тушения.

По словам студентов, никто из людей не пострадал только благодаря быстрому информированию жителей в телеграмме. Впрочем, сейчас некоторым жителям общежития приходится ночевать в чужих комнатах.

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Кроме того около 15 студентов остаются без света.

Замену проводки отложили из-за пандемии

В студгородке КНЭУ говорят, что правоохранители проводят следственные действия в комнате, где произошел пожар. Кроме того, специалисты проверяют исправность всего электричества в здании.

Однако не на камеру студенты говорят, что именно в 4 общежитии два года были значительные проблемы с электричеством, на что администрации регулярно жаловались. Впрочем, замену проводки отложили в 2020 из-за начала пандемии COVID-19.

Что известно о пожаре в общежитии КНЭУ