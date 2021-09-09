Студенты общежития, в котором произошел пожар, 2 года жаловались на проблемы с электричеством

9 сентября 2021 , 19:20
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Источник:

Kyiv Media

В результате возгорания на 6 этаже общежития №4 Киевского национального экономического университета на улице Дегтяревской пострадали личные вещи и мебель нескольких комнат. Кроме того, жилье некоторых студентов затопили во время тушения.

По словам студентов, никто из людей не пострадал только благодаря быстрому информированию жителей в телеграмме. Впрочем, сейчас некоторым жителям общежития приходится ночевать в чужих комнатах.

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Кроме того около 15 студентов остаются без света.

Замену проводки отложили из-за пандемии

В студгородке КНЭУ говорят, что правоохранители проводят следственные действия в комнате, где произошел пожар. Кроме того, специалисты проверяют исправность всего электричества в здании.

Однако не на камеру студенты говорят, что именно в 4 общежитии два года были значительные проблемы с электричеством, на что администрации регулярно жаловались. Впрочем, замену проводки отложили в 2020 из-за начала пандемии COVID-19.

Что известно о пожаре в общежитии КНЭУ

  • Возгорание произошло около 20:00 8 сентября в комнате №204а на 6 этаже общежития на улице Дегтяревской, 49.
  • Огонь охватил лишь одну комнату, однако весь этаж помещения был довольно серьезно задымлен.
  • Все студенты успели вовремя покинуть помещение.
  • Через несколько минут после начала пожара спасатели потушили огонь. Он не успел перекинуться на соседние комнаты.
Автор: Олексій Чибісов