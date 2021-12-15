Суд даже не отстранил от работы врача, которого подозревают в смерти новорожденной

Судьи Оболонского районного суда 15 декабря избрали меру пресечения акушеру-гинекологу, которого подозревают в гибели девочки. Акушер-гинеколог Николай Коваленко не признал свою вину в халатности и совершении ошибки, которая привела к смерти новорожденной.

Согласно решению суда, врач может полноценно продолжать заниматься своей профессиональной деятельностью. В роддоме "Лелека" акушера не отстранили, поэтому он снова принимает роды.

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Служители Фемиды обязали медика оставаться в Киеве и запретили ему общаться со свидетелями до конца рассмотрения дела.

Девушка родилась с мертвым мозгом

По данным следствия, акушер-гинеколог, который принимал роды у клиентки "Лелеки", на 40 минут отключил аппарат наблюдения за сердцем младенца в животе матери.

Когда монитор подключили, сердцебиения уже не было, а врач не назначил кесарево сечение.

Судмедэксперты установили, что акушер затянул с кесаревым на час. Из-за этого ребенок родился с мертвым мозгом.

Врачи "Лелеки" не сообщали родителям о каких-то проблемах с новорожденной целых 4 дня. Девочке кололи адреналин.

Только через месяц после родов родители забрали ребенка и отвезли в другое медицинское учреждение. Впрочем, спасти малышку не смогли – через 55 дней после рождения девочка умерла.

По факту гибели новорожденной полицейские возбудили уголовное производство. Квалифицировали дело следователи как ненадлежащее исполнение обязанностей медиками. Подозреваемым стал акушер-гинеколог Николай Коваленко, который в тот вечер дежурил в "Лелеке".

Впрочем, даже после такого инцидента руководство клиники не отстранило медика от работы.