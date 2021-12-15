Згідно з рішенням суду, лікар може повноцінно продовжувати займатися своєю професійною діяльністю. У пологовому будинку "Лелека" акушера не відсторонили, тому він знову приймає пологи.
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Служителі Феміди зобов'язали медика залишатися у Києві та заборонили йому спілкуватися зі свідками до кінця розгляду справи.
Дівчина народилася з мертвим мозком
- За даними слідства, акушер-гінеколог, який приймав пологи у клієнтки "Лелеки", на 40 хвилин відключив апарат спостереження за серцем немовляти у животі матері.
- Коли монітор підключили, серцебиття вже не було, а лікар не призначив кесарів розтин.
- Судмедексперти встановили, що акушер затягнув з кесаревим на годину. Через це дитина народилася з мертвим мозком.
- Лікарі "Лелеки" не повідомляли батькам про якісь проблеми з новонародженою цілих 4 дні. Дівчинці кололи адреналін.
- Лише через місяць після пологів батьки забрали дитину та відвезли до іншого медичного закладу. Втім, врятувати малечу не змогли – через 55 днів після народження дівчинка померла.
За фактом загибелі новонародженої поліцейські порушили кримінальне провадження. Кваліфікували справу слідчі як неналежне виконання обов'язків медиками. Підозрюваним став акушер-гінеколог Микола Коваленко, який у той вечір чергував у "Лелеці".
Втім, навіть після такого інциденту керівництво клініки не відсторонило медика від роботи.