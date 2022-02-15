Суд наложил арест на здание "Большевика" в Киеве

Госбюро расследований установило, что стоимость завода "Большевик" уменьшили на 3 миллиарда, потому что оценили большинство его зданий как склады. Арест на здания был наложен 26 января.

Об этом говорит указ Печерского райсуда Киева. Речь идет о 44 объектах площадью 223 тысячи квадратных метров.

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Зачем арестовали имущество завода

Арест был наложен на 100% уставного капитала завода в рамках уголовного производства от 17 ноября 2021 года. Его расследует Главное следственное управление ГБР.

Это сделали, чтобы сохранить вещественные доказательства, поскольку неустановленные досудебным расследованием должностные лица Фонда государственного имущества Украины злоупотребляли служебным положением и действовали в интересах третьих лиц.

Что известно о продаже "Большевика"

Кипрский оффшор "Дженерал Коммерс" приобрел завод "Большевик" 27 октября 2021 года на аукционе от Фонда государственного имущества. Его стоимость составила 1,429 млрд гривен.

Издание "Настоящее время" сообщало, что предприниматель Хмельницкий, тесно связанный с компанией-победителем, до сих пор осуществляет деятельность, связанную с недвижимостью, во временно оккупированном Россией Крыму.

Конкурентами "Дженерал Коммерс" были компании "Инвест Новация" "ДК Каскад" Виталия Хомутынника.

Другие инвесторы, которые хотели принять участие в торгах, не смогли это сделать из-за ситуации с продажей части зданий "Большевика" предприятию "Агромил Дистрибьюшн". Тогда, в 2019 году, соглашение было заключено несмотря на то, что помещения завода не подпадали под приватизацию.

. Завод "Большевик" – машиностроительное предприятие, существовавшее с 1882 года. В XX веке оно начало производить пилорамы, передвижные буровые установки и нефтепромышленное оборудование.