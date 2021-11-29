Суд оправдал догхантера Святогора: зооактивисты зажгли файеры

Киевский апелляционный суд оправдал известного догхантера Алексея Святогора, которого зоозащитники подозревают в жестоком убийстве более 500 бездомных животных. Заседание состоялось 29 ноября.

Это решение суда означает, что вердикт первой инстанции остался неизменным. Показательно, что ни Святогор, ни его адвокат на рассмотрение не пришли.

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Активисты вышли на протест

Как сообщает телеграм-канал "Новости сейчас", такое решение возмутило зооактивистов, и они зажгли файеры под стенами суда. Кроме того, люди планируют подавать жалобу в Кассационный суд.



Ни Святогор, ни его адвокат на заседание не пришли / Фото из фейсбука FreeAnimals



Зоозащитники зажгли файеры под судом из-за оправдания Святогора / Фото из телеграм-канала "Новости сейчас"

Скандальное оправдание живодера

Сначала оправдательный приговор Святогору вынес Шевченковский районный суд. Это произошло 18 января 2021 года.

В частности, живодеру инкриминировали пропаганду насилия над животными. Ведь в соцсетях злоумышленник распространял неприемлемый контент с призывами к уничтожению братьев наших меньших.

Впрочем, несмотря на собранные следователями и прокурорами доказательства, суд назвал их недостаточными.

Кто такой Святогор Этот живодер является едва ли не самым известным в Украине. Он отрыто заявлял о том, что уничтожает бездомных животных и не усматривал в своих зверствах ничего плохого. По словам догхантера, так он якобы ограждает людей от нападений собак, а самих животных "спасает" от голодной смерти. В феврале 2019 года неизвестные напали на Святогора и Этот живодер является едва ли не самым известным в Украине. Он отрыто заявлял о том, что уничтожает бездомных животных и не усматривал в своих зверствах ничего плохого. По словам догхантера, так он якобы ограждает людей от нападений собак, а самих животных "спасает" от голодной смерти. В феврале 2019 года неизвестные напали на Святогора и проломили ему череп . После этого он перенес сложную операцию.

Активисты зажгли файеры под судом из-за решения по Святогору: видео

Текст публикаций UAnimals, "Новостей сейчас":

Суд оправдал живодера Святогора. Сегодня, 29 ноября, Киевский апелляционный суд решил оставить неизменным решение суда первой инстанции, чем оправдал живодера Алексея Святогора. Кстати, обвиняемый и его адвокат даже не пришли на заседание…

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Киевский апелляционный суд оставил живодера Святогора на свободе. Сегодня в Киевском апелляционном суде оглашали приговор догхантеру Алексею Святогору. Под судом собрались представители общественности, которые требуют наказать Святогора за жестокость в отношении животных. В знак протеста активисты зажгли файеры.

По результатам заседания Алексей Святогор оправдан Апелляционным судом Киева и остается на свободе. Зоозащитники обещают подавать жалобу в Кассационный суд.