Суд отправил депутата Трубицына в СИЗО

Прокуроры САП добились частичного удовлетворения ходатайства об избрании меры пресечения депутату Киевсовета Владиславу Трубицыну. "Слугу народа" поместили в следственный изолятор до 9 апреля.

Решение об избрании Трубицыну меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога вынесли вечером 11 февраля в Высшем антикоррупционном суде.

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Для того чтобы выйти на свободу, Трубицын должен внести 14,88 миллиона гривен залога.

Прокуроры просили пребывание под стражей без залога

В суде утверждают, что в случае выхода Трубицына из-под стражи на него возложат обязанности не отлучаться из Киева без разрешения прокурора, детектива или суда, а также сдать на хранение в ГМС документы для выезда за границу и носить электронный браслет.

Срок действия этих обязанностей будут определены отдельно.

Что известно о взятке Трубицына

9 февраля детективы НАБУ разоблачили на получении 1,26 миллиона гривен взятки депутата и главы комиссии по вопросам благоустройства Киевсовета Владислава Трубицына. Вместе со "слугой народа" задержали его помощника и двух заместителей коммунального предприятия.

По данным следствия, злоумышленники требовали у предпринимателя 1,39 миллиона гривен в год за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли в семи локациях в разных районах Киева.