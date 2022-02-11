Рішення про обрання Трубіцину запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою виніс ввечері 11 лютого у Вищому антикорупційному суді.

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Для того, щоб вийти на волю, Трубіцин має внести 14,88 мільйона гривень застави.

Прокурори просили перебування під вартою без застави

У суді стверджують, що у разі виходу Трубіцина з-під варти на нього покладуть обов'язки не відлучатися з Києва без дозволу прокурора, детектива або суду, а також здати на зберігання до ДМС документи для виїзду за кордон та носити електронний браслет.

Термін дії цих обов'язків будуть визначені окремо.

Що відомо про хабар Трубіцина

9 лютого детективи НАБУ викрили на отриманні 1,26 мільйона гривень хабаря депутата та голову комісії з питань благоустрою Київради Владислава Трубіцина. Разом зі "слугою народу" затримали його помічника та двох заступників комунального підприємства.

За даними слідства, зловмисники вимагали у підприємця 1,39 мільйона гривень на рік за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі у семи локаціях в різних районах Києва.